SON DAKİKA HABERLER: Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama! Bağışıklık oranı değişti





'CİDDİ YAN ETKİLERİNİN OLMADIĞINI GÖSTERİYOR'



Prof. Dr. Akova, mRNA yöntemiyle geliştirilen Biontech-Pfizer aşısının yeni teknoloji olduğu için riskli bulunduğu iddialarına ilişkin "Bu aşıların hiçbirisinin uzun vadeli sonuçlarını bilmiyoruz. Bizim Sinovac aşısıyla ilgili bakanlık tarafından açıklanan veriler kısa süreli takibi içeriyor, bütün gönüllülerin hepsinin takip edilmesi tamamlanmadı. Aynı durum Pfizer ve Moderna aşısı için söz konusu. Orada da büyük sayıda 30-40 bin civarında gönüllü var; ama bunların takip süreleri çok uzun değil. Biz bunlara Faz-3 çalışma diyoruz. Bunların hepsi, 1-2 yıl bu gönüllülerin takip edilmesiyle ortaya çıkacak. Bu tür şeyleri spekülasyon olarak kabul etmek lazım. Üstelik 'yeni teknolojide üretilende yan etki çok olur, eskisinde olmaz' gibi şey söz konusu değil. Bunların hepsi yeni bir virüse karşı geliştirilmiş aşılar. Ama şu anda elimizdeki veriler ciddi yan etkilerinin olmadığını gösteriyor" diye konuştu.