2021 projeler yılı olacak

Tamamlanması planlanan projeler arasında Kadıköy-Kartal-Kaynarca Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-3. Havalimanı, Kağıthane-3. Havalimanı, Gaziray Projesi, Tokat Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı bulunuyor. Yüksek hızlı tren setlerine 2 tane daha ilave edilecek. Milli elektrikli tren dizisinin seri üretimine başlanacak.Milli Hızlı Tren Projesi'nde projede tasarım çalışmalarının tamamlanması ve prototip imalatı aşamasına geçilmesi hedefleniyor. Gelecek yıl milli metro projesinin de tasarımına başlanacak. Filyos Limanı'nın ve Çukurova Havalimanı'nın altyapı işleri tamamlanacak.2021 enerjide de kritik adımların atılacağı bir yıl olacak. Bor Karbür üretim tesisinin kurulumu tamamlanarak işletmeye açılacak. Yüksek Güç ve Yüksek Gerilim Deney Laboratuvarı Kompleksi Kurulumu ihalesine çıkılacak. Akkuyu'nun ardından yeni bir nükleer enerji santrali için saha seçimi tamamlanacak ve teknoloji sahibi ülke ile anlaşmaya varılacak. Diğer bir nükleer enerji santrali projesine yönelik yer lisansı başvurusu yapılması sağlanacak. Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama projesi kapsamında 6 kavernada ilk gaz dolum çalışmaları tamamlanarak devreye alınacak. 40 kavernanın derin sondajı bitecek. 18 kavernada çözme faaliyetine başlanacak. Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii projesinde de iki platform üzerinden toplam 18 kuyuda sondaj faaliyeti yapılacak. Projede kara boru hatları yapımı tamamlanacak. Diğer projeler şöyle:DSİ, 51 baraj, 39 gölet ve bent, 44 toplulaştırma projesi, 137 taşkın, 92 sulama, 12 içme suyu, 3 atık su tesisi, 16 hidroelektrik santrali olmak üzere toplam 394 tesisi hizmete sunacak.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun hayata geçirdiği yerli otomobilin fabrikasının tamamlanması planlanıyor.Türksat 5A Ocak ayı başında uzaya gönderilecek. 5B'nin ise 2021'in ilk yarısında fırlatılması bekleniyor.Gürbulak, Pazarkule ve Türközü gümrük kapılarının modernizasyonu yapılacak. Erzurum ve Iğdır gümrük müdürlüklerinin Hizmet binalarının inşaatları da başlayacak.2021'deKocaeli, Kütahya, Ankara-Etlik, Gaziantep ve İzmir-Bayraklı'da 5 şehir hastanesinin daha açılması bekleniyor. Şu anda şehir hastaneleri, 18 bine yakın yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. 2021'de hizmete alınacak 5 şehir hastanesiyle bu rakam 27 bine yaklaşacak.