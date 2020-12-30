Aylin Sözer kaç yaşındaydı ve hangi üniversitedeydi? Maltepe'de vahşice öldürülen Aylin Sözer Çapan kimdir?

Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapan Aylin Sözer Çapan, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe isimli şahıs tarafından hayattan kopartıldı. İstanbul Maltepe'de gerçekleşen olayda, Kemal Delbe isimli şahıs, Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Genç kadın feci bir şekilde hayatını kaybederken, Aylin Sözer Çapan cinayeti de Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayın ardından Kemal Delbe gözaltına alındı. Peki, Aylin Sözer Çapan kimdir?
Aylin Sözer Çapan, Diğer, Eğitim kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.
Aylin Sözer Çapan, 23 Mayıs 1972 tarihinde doğdu. Çapan, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde lisans, 2005 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını yaptıktan hemen sonra doktorasını tamamladı.
Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi kitabının yazarıdır. Aylin Sözer Çapan kitapları; Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Aylin Sözer Çapan tarafından yazılan son kitap "Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi", Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.
POLİS EKİPLERİNE DE SALDIRDI
Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı.
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DELBE'NİN ÜZERİNDE SÖZER'E AİT ALTIN KOLYELER ÇIKTI
Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadına ait altın kolyeler çıktı.
İÇERİDE BİRİNİN OLDUĞU FARK EDİLDİ
Olay saat 12.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede Sözer'in yaşadığı eve gelen polis ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti. Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı. Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Delbe kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı. Dairede yangın çıktığını gören polisler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. İçeri giren polisler Delbe'yi ve yerde yatan Aylin Sözer'i gördü.
Delbe kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı ve üzerlerine yanıcı sıvı dökmek istedi. Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
İki gün boyunca kadını evinde alıkoyduğu öğrenilen ve gözaltına alınan şüpheli Kemal D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilecek. Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
AYLİN SÖZER CİNAYETİNE GÖREV YAPTIĞI ÜNİVERSİTEDEN TEPKİ
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer'in vahşice katledilmesi sonrası görev yaptığı üniversiteden tepki açıklaması yapıldı.
Rektörlük tarafından yapılan açıklamada kadın cinayetlerine tepki gösterilerek "Türkiye'de ve ABD'de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız, gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; 'İyilik Meleği' karakteriyle tüm İAÜ Ailesi'nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı. Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiçbir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu.
Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir" denildi.