Aylin Sözer kaç yaşındaydı ve hangi üniversitedeydi? Maltepe'de vahşice öldürülen Aylin Sözer Çapan kimdir?

İÇERİDE BİRİNİN OLDUĞU FARK EDİLDİ

Olay saat 12.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede Sözer'in yaşadığı eve gelen polis ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti. Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı. Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Delbe kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı. Dairede yangın çıktığını gören polisler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. İçeri giren polisler Delbe'yi ve yerde yatan Aylin Sözer'i gördü.

Delbe kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı ve üzerlerine yanıcı sıvı dökmek istedi. Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İki gün boyunca kadını evinde alıkoyduğu öğrenilen ve gözaltına alınan şüpheli Kemal D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilecek. Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.