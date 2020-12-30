DİSK’in algı oyunu tutmadı

Yalova Belediyesinde çalışan şirket elemanlarının haklarını CHP döneminde alan DİSK/Genel-İş Sendikası, Belediyenin Ak Parti'ye geçmesinin ardından şirket elemanlarını greve çıkarmak için sandığa gitti. Belediye çalışanları ise DİSK'in bu algı oyununa ret oyu vererek vatandaşın yanında durdu.

Ortaya çıkan rüşvet skandalının ardından CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Belediyede görevli bazı memurlar açığa alınmış ve Meclis kararıyla yönetim Ak Partiye geçmişti. Rüşvet skandalı soruşturması henüz devam ederken, bu kez devreye CHP destekçisi olan DİSK/Genel-İş Sendikası girdi. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri kapsamında greve gitmek için sendikaya bağlı belediye işçilere duyu yapan DİSK, işçileri seçime davet etti. Sandığa giden işçiler ise algıyı değil vatandaşı seçti.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

CHP Döneminde Yalova Belediyesi Personel A.Ş üzerinden işe alınan işçilerin tamamı oldubittiye getirilerek DİSK'e üye yapılmıştı. DİSK ile Belediye arasında 6 Ağustos'ta başlayan TİS görüşmeleri ise sonuçlanamamıştı. Bunun üzerine harekete geçen algı grubu, genel greve gidilmesi için seçim kararı aldı ve bu kararı işçilere duyuru yaparak ilan etti.

İŞÇİLER ALGININ DEĞİL VATANDAŞIN YANINDA DURDU

Alınan karar doğrultusunda dün belediyede gerçekleşen grev seçimi sonucuna göre Yalova Belediyesi personelleri greve hayır dedi. İşlerin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması adına böyle bir karar aldıklarını belirten işçiler; "Kurulan sandığa giderek bizlerde demokratik hakkımızı kullandık. Greve hayır diyerek halkımızı mağdur edecek bir karara izin vermemiş olduk. Amacımız Toplu İş Sözleşmesi konusunun biran önce karara bağlanmasıdır" dediler.

İşçilerin greve hayır demesi sonrasında gözler hakem heyetinin vereceği karara çevrildi. Sözleşme şartlarının en kısa sürede hakem heyetince açıklanması bekleniyor.