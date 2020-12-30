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Jandarmadan öncesi yolcu otobüslerine

İstanbul ekipleri, Eyüpsultan Işıklar Gişeleri'nde yolcu otobüslerine yönelik gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 1 otobüs şoförüne, aracın tüm lastiklerini kış lastiği ile değiştirmediği için ceza kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:46 ABONE OL
Jandarmadan yılbaşı öncesi yolcu otobüslerine denetim

Yılbaşı öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, otobüslerdeki yolcuların HES kodları kontrol edildi. Öte yandan jandarma ekipleri araçların kış lastiği kontrollerini yaptı. Sürücülerin belge kontrolleri yapılırken, sürücüler yorgun araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Yapılan denetimler sırasında bir otobüs şoförüne aracın tüm lastiklerini kış lastiği ile değiştirmediği için ceza kesildi. Otobüs şoförü jandarma ekiplerine "İyi de benim suçum ne?" dedi.

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Jandarmadan yılbaşı öncesi yolcu otobüslerine denetim
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