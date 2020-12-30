Kobani soruşturması tamamlandı

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Ayn-el Arab (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı.

TUĞLUK VE TUNCEL'E TUTUKLAMA KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Kobani olayları' olarak bilinen terör olayları ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, gözaltına alınan 20 şüpheliden Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve eski HDP'li vekillerin de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrıca eski HDP Milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında da tutuklama kararı verilmişti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 27'si tutuklu toplam 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Kobani soruşturması kapsamında haklarında iddianame hazırlanarak dava açılan 108 sanık Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.