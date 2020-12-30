Tarımda dijital devrime imza attık

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2020 yılında Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile dijital devrime imza attıklarını söyledi. SABAH Gazetesi'nin 35'inci Yaş Sektör Buluşmaları'nda konuşan Bakan Pakdemirli, 2020'nin tarımda tam bir dijitalleşmeye geçiş yılı olduğuna işaret etti. Dijitalleşmenin artık hayatın her alanında olduğunu belirten Pakdemirli, Tarım Bakanlığı'nın da kampanyalar düzenleyerek politikaları halk için halkla beraber hayata geçirdiğini belirtti. Pakdemirli, üretici ve tüketiciyi buluşturan dijital platformun arkasında sözleşmeli üretim başta olmaküzere üretim maliyetinin düşmesi, aracının kaldırılması, üreticinin finansman olanaklarının artırılması gibi birçok faktör olduğunu ifade etti. Bakan Pakdemirli, "Sloganımız 'kim olursan ol dijital tarım pazarına gel'. Böylece büyükten küçüğe, dev perakendecilere binlerce üyemiz var. Bu sayede Van'ın peyniri Bursa'ya daha ucuza gidiyor, Mersin'in meyve ve sebzesi Ardahan'daki kardeşlere daha rahat ve taze ulaşıyor. Üreticinin de tüketicinin birden fazla alternatifi olacak. Hepsini aynı anda görüp değerlendirip istediğini alabilecek" dedi. DİTAP ile bir tohum attıklarını tohumun yeşermeye başladığını vurgulayan Pakdemirli, DİTAP'ta 150 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştiğinive 160 binin üzerinde kayıtlı alıcı satıcı bulunduğu bilgisini verdi. Pakdemirli, Dİ- TAP'ın dijitalleşen dünyanın geleceğinde Türkiye tarımını çok daha iyi noktalara getireceğini ve daha büyük fırsatlar, pazarlar sağlayacağını vurguladı.Pakdemirli, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma günü ilan edildiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Geleceğe nefes kampanyasında tarihi fidan dikimi gerçekleştirdik. Milletimizin sahiplenmesiyle büyük ve anlamlı bir seferberliğe imza attık. 1,2 milyon vatandaşımızla 13.8 milyon fidanı vatan toprağı ile buluşturduk. Aynı gün Endonezya'ya ait olan 1 saatte en fazla fidan dikme rekorunu Çorum'da 1 saatte daha fazla fidan dikerek tescil ettirdik ve dünya rekorlar kitabına girdik. Bu yıl da pandemi tedbirlerine uyarak binden fazla lokasyonda, 60'dan fazla ülkede toplam 4.5 milyon fidan dikerek dünyaya nefes olduk." Dijital dönüşüm kapsamında e-tarım platformunun hayata geçirildiğini belirten Pakdemirli, toplam 138 hizmeti bu portaldan online olarak sunduklarını kaydetti. Uydu teknolojileri ve coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımındaki etkinliğin artırıldığını anlatan Bakan Bekir Pakdemirli, büyük önem verdikleri yerli ve milli elektrikli traktör prototipinin geliştirilerek, 20 tanesi için seri üretime geçildiğini ifade etti. Pakdemirli, "Yine 65 beygir gücünde elektrikli bahçe traktörü geliştirme çalışmaları sürüyor. Akıllı küpe uygulamasında da 20 bin hayvan üzerinde deneme çalışmalarına başladık, akıllı küpe sayesinde hayvanların tüm aktivitelerini takip edeceğiz. Dijital tarım kütüphanemizi BM Tarım ve Gıda Teşkilatı kapsamında yaptığımız anlaşma ile kurduk. 1800 yılından bu yana, tarımın her alanında 40 bin kitap 400'den fazla süreli yayına kütüphanemizde ulaşmak mümkün."Uluslararası araştırmaların 2050 yılında Türkiye ve dünya nüfusunda yüzde 30 artış öngördüğünü anlatan Bakan Pakdemirli, kişi başı işlenen tarım arazisi miktarında yüzde 20 azalma beklendiğini hatırlattı. Bakan Pakdemirli "Gıda talebini karşılamak için bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacağız. Bu nedenle araştırmalar 21. yüzyıl için tarım, gıda ve su sektörlerini stratejik mücadele edilmesi gereken sektörler olarak tanımlıyor. Bunlar bizim sorumluluğumuzda, tarım ve gıda vazgeçilmezimiz. Pandemide bunu daha fazla anladık. Yeni dönemde önemli olan kavramlar yerli üretim ve kendine yeterlilik. Gıda tedarik zincirinde daha basit sistem ve sözleşmeli üretim de gündemde olacak. Diğer konu da gıda kaybı ve israfı. 'Gıdanı koru sofrana sahip çık' kampanyamızı hayata geçirdik" dedi.SABAH Gazetesi Editörü Feride Cem'in yönettiği panelde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye'de tarımsal susuzluk gibi bir durumun olmadığını söyledi. Özkaldı, "Gıda tarafını tarımsal kuraklık etkiliyor ve Türkiye'de böyle bir tehlike yok. Bir miktar meterolojik susuzluk yaşansa da yağış artışları olan yerler de var. Türkiye'de tarımsal kuraklık var demek için çok erken" ifadelerini kullandı. Ziraat Bankası Tarımsal Grup Başkanı Ferhat Pişman ise, tarım kredilerinin toplamdaki payının yüzde 20 olduğunu ifade etti. Aynes Genel Müdürü Murat Hocalar, bu yıl süt ve süt ürünlerinde yüzde 100 büyümeye ulaştıklarını kaydetti. Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu da tarımsal üretim ve gıda tedariği konusunoda sektörün ve devletin önemili bir sınavı başarıyla verdiğini söyledi.