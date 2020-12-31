AİHM’in gözü kör kulağı sağır olmuş

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili kararı Kobani olaylarında çocuklarını kaybeden aileleri bir kez daha yaraladı. Yasin Börü ile kurban eti dağıtırken teröristler tarafından katledilen Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen AİHM, ailelerin acısını görmezden geliyor. Demirtaş'a özgürlük diyen AİHM, bizim çocuklarımızın özgürlüğü nerede. Teröristbaşı Murat Karayılan, Cemil Bayık neyse, Demirtaş'ta o dur" dedi.HDP'lilerin Kandil'in talimatları doğrultusunda hareket ettiğini, aynı şekilde Selahattin Demirtaş'ın da Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın talimatıyla Kobani çağrısı yaptığını belirten Gökguz, "Ekmeğini yedikleri, suyunu içtikleri memleketlerini yakıp yıktılar ve 53 kişiyi öldürdüler. Avrupa bunları görmüyor mu? Demirtaş bu çağrıyı Avrupa ya da Amerika'da yapsaydı onu idam ederdiler. AİHM bu kararı verirken, vicdanı sızlamadı mı? Bu annelerin, babaların ve geride kalan eş, çocukların gözyaşlarını görmediler mi? İnsan haklarından bahseden Avrupa, bu kararla insan haklarını ayaklar altına almıştır. Demirtaş'a insan hakları isteyen AİHM, bizim çocuklarımız toprağın altında bunu görmüyor mu? Her yeri Kobani'ye çevirin diyen Selahattin Demirtaş ve aynı çağrıyı yapanlar bizim çocuklarımızın katilidir, bunu herkes böyle bilsin. Biri açıklama yaparken, birileri karar alırken, bunu göz önünde bulundursun" ifadelerini kullandı.Çocuğu terör örgütü tarafından kaçırılan Ceylan için Diyarbakır'daki HDP il binasında oturma eylemi yapan annelerden Türkan Mutlu da, AİHM'in Demirtaş kararına isyan etti. HDP'lilerin Demirtaş için yaptığı açıklamalara tepki gösteren anne Mutlu, AİHM ve HDP'ye tepki göstererek, "Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede. Benim kızım bu ülkede öğretmen olup küçük çocukları yetiştirecekti" diyerek isyan etti. Anne Mutlu, AİHM'in kararının anneleri yaraladığını söyledi.