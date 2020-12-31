Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini ve Türkiye için çok çalışacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletle buluşturduklarını belirtti.
2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye için çok çalışacağız." ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın paylaşımında, "2020'de neler yaptık?" başlığıyla "40 milyon fidan/ağaç dikimi", "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi", "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışı", "Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğalgaz" ile "resmi ziyaretler", "yapılar", "fabrikalar, tesisler, santraller", "hastaneler", "ulaşım", "barajlar ve sulama projeleri", "teknoloji", "projeler", "kültür ve sanat", "yurt içi ziyaretleri", "sosyal ve ticari destekler, yardımlar" konularıyla ilgili yapılan icraatlara ilişkin bilgiler de verildi.
İşte Başkan Erdoğan'ın 2020'de Türkiye'de gerçekleştirdiği dev projeler:
- YENİ MİLLET BAHÇESİ
- KAĞITHANE MEYDANI
- GAZİANTEP'TE 300 FABRİKA 26 EYLÜL
- 18 ARALIK
- PAKISTAN 15 SUBAT
- KKTC 15 KASIM
- 5 HAZİRAN
- ETİ MADEN LİTYUM ÜRETİM TESİSİ 26 ARALIK
- HASTANELER
- ULAŞIM
- BARAJLAR VE SULAMA PROJELERİ
- BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ 20 NİSAN 21 MAYIS
- GAYRETTEPE - İSTANBUL HAVALİMANI METRO PROJESİ İLK RAY KAYNAĞI
- ILISU BARAJI ENERJİ SANTRALİ 1. TÜRBİNİ 19 MAYIS
- 17 ОСАК
- YUSUFELİ BARAJI BETON DÖKÜMÜ
- SANCAKTEPE PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ
- 6 HAZIRAN
- 29 MAYIS
- MENEMEN - ALIAGA - ÇANDARLI OTOYOLU 22 ŞUBAT
- PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ
- BAYBURT DEMİRÖZÜ SULAMASI, RİZE MERKEZ-GÜNEYSU VE TAŞLIDERE VADISI ISLAHI 6 HAZİRAN KARS BARAJI 20 HAZIRAN
- ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ KULELERİ 16 MAYIS
- 31 MAYIS
- HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ
- 31 MAYIS
- İSTANBUL HAVALİMANI 3. BAĞIMSIZ PİSTİ
- 14 HAZİRAN
- KONYA OVASI SULAMASI 1. 2. VE 3. KISIM SULAMALARI
- SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 20 HAZİRAN
- BOTAN ÇAYI BEĞENDİK KÖPRÜSÜ
- 3 TEMMUZ
- 11 TEMMUZ
- REYHANLI BARAJI 3 EKİM
- PROF. DR. ASAF ATASEVEN HASTANESİ 20 HAZİRAN
- AMASYA ÇEVRE YOLU 25 TEMMUZ
- SAMSUN-SİVAS DEMİRYOLU HATTI MODERNIZASYONU 1 KASIM
- GAZİANTEP DÜZBAĞ İÇME SUYU ISALE HATTI VE DOĞANPINAR BARAJI
- KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR SEHİR HASTANESİ
- 12 ARALIK
- 4 TEMMUZ
- KAHRAMANMARAŞ - GÖKSUN YOLU 7 KASIM
- KÜLTÜR VE SANAT
- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 9 AĞUSTOS
- SARIKAMIŞ - KARAKURT - HORASAN YOLU
- GÖZTEPE ŞEHİR HASTANESİ
- 5 ARALIK
- CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ 20 SUBAT DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI
- SEYLUL
- MANİSA - AKHİSAR ÇEVRE YOLU
- 12 ARALIK
- 27 MAYIS
- KONYA ŞEHİR HASTANESİ 2 EKİM
- ANKARA GÖLBAŞI ŞEHİR GEÇİŞİ
- 26 ARALIK
- TEKİRDAĞ İSMAİL FEHMI CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ 13 KASIM