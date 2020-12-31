Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ilişkin paylaşım

'dan annelerine ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , anneleri ile ilgili paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Bundan tam bir yıl önce Diyarbakır annelerini ziyaret etmiştim. Bugüne kadar 22 anne evladına kavuştu, ancak 161 ailenin nöbeti 486 gündür devam ediyor. Yeni yılda sabırla bekleyen tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 18:48 Son Güncelleme: 31.12.2020 18:51 ABONE OL
Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, twitter adresinden önemli bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Bundan tam bir yıl önce Diyarbakır annelerini ziyaret etmiştim. Bugüne kadar 22 anne evladına kavuştu, ancak 161 ailenin nöbeti 486 gündür devam ediyor. Yeni yılda sabırla bekleyen tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın geçen yılki paylaşımı olan, "Terör örgütünün tehdidi ne kadar büyük olursa olsun, annelerin sıcak yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkumdur. Diyarbakır annelerinin yaktığı meşale, hepimize ışık oldu." ifadeleri ile bir anneye sarıldığı fotoğraf da twitte yer aldı.

Son dakika: Bir ilk yaşandı! Azerbaycan gazı Türkiye'den Avrupa'ya ulaştı

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ilişkin paylaşım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA