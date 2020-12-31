‘Kobani’ iddianamesi tamamlandı: 108 kişiye ceza talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6-8 Ekim 2014'te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlere ilişkin soruşturma tamamlandı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 27'si tutuklu toplam 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.Kobani soruşturması kapsamında haklarında iddianame hazırlanarak dava açılan 108 sanık Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.Aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, 2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu belirtildi. İddianamede tüm şüpheliler için, 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma', '37 kez adam öldürme' ve '31 kez öldürmeye teşebbüs' başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi. Şüphelilerin ayrıca, 'bayrak yakma' ve 'Atatürk'ü Koruma Kanunu'na' muhalefet suçlarından da cezalandırılmaları istendi.HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Ayn-el Arab (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında 2 polis şehit olmuş, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetmişti. 221 vatandaş ile 139 polis de yaralanmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Kobani olayları' olarak bilinen terör olaylarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, gözaltına alınan 20 şüpheliden Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve eski HDP'li vekillerin de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı.Devam eden soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrıca eski HDP milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında da tutuklama kararı verilmişti.