Mehmet Emin Birpınar: İnanç ve yaşam biçimlerini yargılamanız utanç verici

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtülülere karşı ayrıştırıcı bir dil kullanarak nefret söyleminde bulunmasına sert tepki gösterdi.

"İNANÇ VE YAŞAM BİÇİMLERİNİ YARGILAMANIZ UTANÇ VERİCİ"

Birpınar sosyal medya hesabından "Yıllarca sizin faşist kafanız o geleneksel kıyafetli insanları yaşam biçimiyle yargılarken adaleti sorguladınız mı? 21. yüzyılda, türban mı başörtüsü mü diye faşistçe inanç ve yaşam biçimlerini yargılamaya devam ediyor olmanız utanç verici" ifadelerini kullandı.

"BU FAŞİST DÜŞÜNCE YILLARCA KIZ ÇOCUKLARIMIZIN OKUMASINI, ÇALIŞMASINI ENGELLEDİ"

Birpınar ayrıca şunları söyledi: "Adaletin emrini yerine getirirken başınız değil vicdanınız açık olması gerekiyor. Kadın hâkimlerimizin ister başı açık ister kapalı olsun vicdanlarına biz güveniyoruz. 'Türbanlı hâkimin adaletine güvenemem' diyen bu faşist düşünce yıllarca kız çocuklarımızın okumasını, çalışmasını engelledi. Toplumsal ve ekonomik gelişimimizin önündeki en büyük bariyer bu faşist düşünce yapısı oldu. Çok şükür ki bugün genç nesil özgürlüğünden ödün vermiyor!"