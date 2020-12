Sanatçı muhalefetini polemikle değil sanatıyla gösterir

* Ülkemiz bu çağda geleceğin sanat mefhumlarının payandalarını da temellendirecektir. Beklediğimiz o sanatçı önce kendisi olacak, davasını sanatıyla ifade edecektir.* Beklediğimiz o sanatçı vaktini ve enerjisini eserlerine harcayacak, slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarılarıyla ayakta alkışlanacaktır.* Her neredeyseniz bilin ki bu millet sizi bekliyor. Gelin ve geç kalmışlığımızı medeniyete yöneltin. Gelin birlikte Türkiye'nin gücüne güç katalım.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Bugün gönlüne yansıyan ilhamları bizlerle cömertçe paylaşan sanatçılarımız için bir aradayız. Uzun tarih sayfalarında bazen renklerle, desenlerle, taşlarla, seslerle medeniyetler inşa ediyor, çağları çağlara bağlıyorlardı. Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, şu bereketli Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir. Göbeklitepe'den, Roma'dan, Selçuklu'dan bugüne katman katman kültür barındıran zamanın ruhu bu topraklarda iftiharla yaşamaktadır. Bugün dünya müzelerini dolduran tarih hırsızlığını gösteren eserlere bakın. Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat ortamının değişime uğradığı, sanat hırsızlıklarının yüzlere vurulduğu bir çağda yaşıyoruz. İşte bu çağda ülkemiz geleceğin sanat mefhumlarının payandalarını da temellendirecektir. Biz o sanatçıyı bekliyoruz. Beklediğimiz o sanatçı, muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir. Beklediğimiz o sanatçı önce kendisi olacaktır. Davasını sanatıyla ifade edecektir. Vaktini ve enerjisini dünyanın iyiliği adına ürettiği eserlerle gösterecektir. Beklediğimiz o sanatçı slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarılarıyla dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır. Beklediğimiz o sanatçı, ait olduğu milleti hor görüp sürekli şikâyet etmek yerine kendi sanatını sürdürecektir. Her neredeyseniz gönül eri sanatçılar, bu millet estetik manada küllerinden dirilmek, yitik hazinesine yeniden kavuşmak için sizi bekliyor. Bu sanatçıyı benim kadar aziz milletimin de beklediğine inanıyorum. Bu sanatçı belki evimizin çocuğudur, belki bir komşumuzdur, belki bu salondadır. Her neredeyseniz bilin ki bu millet estetik manada küllerinden dirilmek için sizi bekliyor. Gelin ve geç kalmışlığımızı medeniyete yöneltin. Gelin Türkiye'nin gücüne birlikte güç katalım.Her yıl bu anlayışla ödül verilecek isimleri belirliyoruz. Eğer bu topraklarda Doğu-Batı sentezi mümkünse bunu kişiliğinde gerçekleştirebilen insanlardan biri Sadettin Ökten'dir. Derslerinde olsun, dost meclislerinde olsun onun dilinden bizim şiirimizi dinleyenler medeniyetimizin inceliklerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Özdemir Erdoğan ilhamını kendi birikimimizden alarak yarım asrı aşkın zamandır müzik icra eden bir müzisyendir. İsmail Kara, İslami ilimlerde özgün çalışmalarıyla adından söz ettiren bir hocamızdır. Derviş Zaim, Türk sinemasının milli bir kimlikle varlığını sürdürebilmesi için büyük mücadeleler veren bir sanatçımızdır. İbrahim Tenekeci, dilinde ve üslubunda her zaman sadeliği hissettiğimiz kardeşimize edebiyat ödülünü takdim edeceğiz. Eskiden birçok ilimde ihtisas sahibi olanlara hezarfen derlerdi. Necmeddin Okyay 20. asrın hezarfenlerindendir. Hocamız ebruda kendi geliştirdiği yöntemle Necmeddin Ebrusu denilen bir yöntemin sahibidir. Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi ile İstanbul Resimleri Müzesi'nin kurulmasına öncülük eden Mehmet Çebi, tutkulu sanatseverlerin ilk akla gelenlerindendir.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.