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Son Dakika Haberi: 'da çeşitli noktalara '' denetimi

Son dakika haberi.... 'da çeşitli kontrol noktalarında "" denetimi yapıldı. Asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme amacıyla gerçekleştirilen denetime helikopter desteği de verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 13:19 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İstanbul'da çeşitli noktalara 'Kurt Kapanı' denetimi

Denetime Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personeli katıldı. Denetim yapılan noktalardan birisi de Kadıköy Kuşdili Caddesi oldu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler durdurdukları araçları tek tek aradı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı. Denetimlere katılan narkotik köpeği "Aspar" araçların içinde arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi. Denetim yapılan Fatih Millet Caddesi'nde de durdurulan araçlar arandı, şüpheli kişilerin GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan narkotik köpeği "Bozo" araçlarda arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

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Son Dakika Haberi: İstanbul'da çeşitli noktalara 'Kurt Kapanı' denetimi
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