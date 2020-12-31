Taksim’de devriyeyi atlı polisler yapıyor

Dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüse salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda yılbaşını da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarıldı.

Özellikle kentlerin sembol noktalarında denetimler artırıldı. Her yıl yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bu yılbaşında bomboş kaldı.

Denetimlerini dört koldan sürdüren güvenlik güçleri atlı polislerle görev yapıyor. Atlı polisler İstiklal Caddesinde devriye yapıyor.