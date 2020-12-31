Yılın son günü Kurt Kapanı uygulaması: 164 bin lira ceza yazıldı

İstanbul genelinde yılın son gününde kısıtlama öncesi 2 aşamalı olarak Kurt Kapanı adı verilen denetimler yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlere bin 320 personel katıldı. Bu kapsamda 7 bin 565 Şahsın GBT Sorgulaması yapıldı. 1 adet kurusıkı tabanca ele geçiridi. Çeşitli suçlardan Aranan 4 şahıs ve 45 yoklama kaçağı yakalandı.

Ayrıca 3 bin 726 araç ve motosiklet kontrol edildi. 118 araç ve motosiklete işlem yapıldı. Toplamda 27 araç trafikten men edilirken 164 bin 591 lira para cezası uygulandı.