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Yılın son günü uygulaması: 164 bin lira ceza yazıldı

’da yılın son gününde ‘’ uygulaması yapıldı. Bin 320 personelin katılımı ile yapılan 2 aşamalı uygulamada kısıtlama öncesi 7 bin 565 kişiye GBT yapılırken 27 araç trafikten men edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 1.1.2021 01:32 ABONE OL
Yılın son günü Kurt Kapanı uygulaması: 164 bin lira ceza yazıldı

İstanbul genelinde yılın son gününde kısıtlama öncesi 2 aşamalı olarak Kurt Kapanı adı verilen denetimler yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlere bin 320 personel katıldı. Bu kapsamda 7 bin 565 Şahsın GBT Sorgulaması yapıldı. 1 adet kurusıkı tabanca ele geçiridi. Çeşitli suçlardan Aranan 4 şahıs ve 45 yoklama kaçağı yakalandı.

Ayrıca 3 bin 726 araç ve motosiklet kontrol edildi. 118 araç ve motosiklete işlem yapıldı. Toplamda 27 araç trafikten men edilirken 164 bin 591 lira para cezası uygulandı.

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Yılın son günü Kurt Kapanı uygulaması: 164 bin lira ceza yazıldı
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