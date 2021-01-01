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'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu

'nde, yılın ilk cuma namazında turist yoğunluğu yaşandı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 15:13 Son Güncelleme: 1.1.2021 15:15 ABONE OL
Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu

2021 yılının ilk cuma namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne büyük ilgi vardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar kapsamında evi yakın olan vatandaşlar ve çevre otellerde kalan turistler namaz saatine doğru camiye gelmeye başladı. Caminin hem kadın hem de erkek bölümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kişi sayısına ulaştı. Bazı turistler ise namaz kılmadan önce caminin tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan maskesiz gelen turistlere de polis ekiplerince maske verildi. İçeri giremeyen turistler de dışarı namaz kıldı.

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Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
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