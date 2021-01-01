Bakan yardımcısından İBB’ye kritik uyarı

'BAŞKA İSTANBUL YOK'

AK Parti'nin su yönetim anlayışı sayesinde İstanbullunun susuzluktan kurtarıldığını ifade eden Birpınar, uzun vadeli yapılmış planların bir günlük algıya kurban edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. Birpınar açıklamasına şöyle devam etti: "Su krizi dünyanın tamamı için büyük sorun olarak geliyor. İklim değişikliğinin de negatif etkisiyle kriz daha da büyüyecek. Bu krizi gündemin birinci sırasına almamız gerekiyor. Su hayattır, olmazsa ölürüz. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Gerçekleri olduğu gibi yazmak ve göstermek zorundayız. Çünkü bundan herkes etkilenecek. Değilse mevcut yöneticilerin su yönetimi gibi hayati bir konuda başarısız olması kimseyi sevindirmez. Su, çevre gibi konuların siyaset üstü olduğunun herkes farkında olması gerekiyor. Kim ne derse desin, 1994 yılından 2018'e kadar 24 sene boyunca İstanbul şehrinin su yönetimini yapanlar iyi bir yönetim göstermiş ve vatandaşları susuz bırakmamıştır. Bu bir başarıdır. Aynı başarının devam etmesi tek temennimizdir.