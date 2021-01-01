CHP'li Fikri Sağlar'a sert tepki: ‘Köhne kafa yine hortladı’

Katıldığı bir TV kanalında 'Türbanlı hâkimin adil olacağından kuşkuluyum' diyerek ayrıştırıcı bir dil kullanan CHP'li Fikri Sağlar'a kabineden ve AK Parti'den sert tepki geldi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür" ifadesini kullanırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Tam bir bölücülük örneğidir" dedi. Tepkiler şöyle:Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır.Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hâkimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz. CHP'li Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı hâkimin adil olacağından kuşkuluyum' ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek 'ideolojiktir' ve militancadır. Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hâlâ topluma dayatma peşindeler.Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir.Bu toprakların en büyük gücü demokrasive özgürlüklerdir. Hiçbir güç bunun önüne geçemez.CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında sarf etmiş olduğu sözler hezeyandır, bölücülüktür.Başörtüsüne dil uzatmak, aklınca türban diyerek bir forma büründüğünü iddia etmek safsatadır.CHP'li Fikri Sağlar gibilerinin rahatsızlığı kendisi gibi bir avuç vesayet elitinin kurmuş olduğu düzeni yok etmemizden kaynaklanmaktadır. Fikri Sağlar yapmış olduğu açıklamayla bizi bir kez daha doğrulamıştır. CHP'nin fırsatını bulduğunda faşizan ve baskıcı zihniyetini aynen sürdüreceğini göstermektedir.Başörtüsüne karşı nefretini ortaya koyan Fikri Sağlar, CHP'nin gerçek yüzü. Bir de bu zihniyetle kol kola geçen samimiyetsizlikler var. İşte onların da gerçek yüzü elbet ortaya çıkacaktır.28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor. Aziz milletimiz bu zihniyeti tasfiye etmiş ve gerekli dersi vermiştir. 28 Şubat'ın yasakçı zihniyeti artık tarihin çöp sepetine atılmıştır ve ebediyen orada kalacaktır.