İsmail Saymaz'dan ikinci bomba: Barkey yerine Harvey yazınca...

MİLLİYETLERİ DE KARIŞTIRDI

Saymaz yazısında, 'David Harvey' ve arkadaşlarının kaldığı Büyükada'daki Splendid Otel'in resepsiyonuna 'Pensilvanya' yazılı bir çan bırakıldığını söyledi. Peki Saymaz'ın, Kavala ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği 'David Harvey' kimdi? Bu isim İngiliz coğrafyacı, siyasal iktisatçı David Harvey'den başkası değildi. Saymaz'ın iddia ettiği gibi ABD'li de değildi. Harvey'in, Kavala'nın yargılandığı dosyayla uzaktan yakından alakası yoktu.

YAZISINI YİNE DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

Saymaz'ın kast etmeye çalıştığı isim eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'den başkası değildi. David Harvey'i tüm bu saydığı eylemlerin başrolünde olan isim eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'le karıştıran İsmail Saymaz, köşe yazısını yine internetten düzeltmek zorunda kaldı. Saymaz'ın David Harvey ismini nereden duyup da köşe yazısına yazdığı ise bilinmezliğini koruyor.

İLK BOMBASI GEÇEN HAFTAYDI

Saymaz, geçtiğimiz hafta da Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında mahkemenin, örgütteki cinsel istismar sistemine ilişkin çizgi roman hazırlattığını köşe yazısına taşımıştı. Söz konusu iddia Türk hukuk tarihinde hiç görülmemiş olması nedeniyle soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. Gazetenin birinci sayfasından yer verilen haberin doğru olmadığı yazının yayınlandığı gün öğlen saatlerinde belli olacaktı. Gerçekte ise söz konusu kitapçığı, örgütten şikayetçi olan kadınların ifadelerinden yola çıkarak, mağdur ve müşteki avukatlarının hazırladığı ortaya çıkmıştı. Saymaz bu bilgileri köşe yazısının internet versiyonundan düzeltmek zorunda kalmıştı.

DAHA ÖNCE DE ADLİYELERİ KARIŞTIRMIŞLARDI

Yılların eskitemediği Sözcü Gazetesinin usta muhabiri Uğur Dündar, 11 Aralık tarihinde yaptığı haberde, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nı 'sehven' yaptığı hatayla eleştirirken, adliyeleri karıştırmıştı.. Komedi filmini aratmıyor dediği hatanın bir benzerini kendisi yapan Dündar'ın haberinde, İstanbul Anadolu 3 ve 4. Sulh Ceza Hakimliklerinin yazılacağı yerde, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 3 ve 4. Ceza Hakimlikleri yazılmıştı.