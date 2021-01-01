“Mehmetçik’in orada olması onur nişanesi”

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin Türkiye ile Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak askerlerle Bakü'de bir araya geldiği törende, telefondan askerlere hitap etti. Erdoğan şunları söyledi:Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız.Azadlık Meydanı'nda 10 Aralık'ta düzenlenen Zafer Töreni'nde Azerbaycan halkının gururuna ortak olduk. Türkiye ve Azerbaycan "iki devlet tek millet" anlayışıyla birbirine kalpten bağlı. Can kardeşlerimizin sevincini sevincim, üzüntüsünü üzüntüm olarak görüyorum.(Türk askerine) Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir. Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum. Türk askeri ölürsem şehit, kalırsam gazi inancı ile ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında en başta da Azerbaycan'da kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirecektir. ANKARAMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi. Akar Türk askerlerine hitap ederek "Azerbaycan- Türkiye kardeşliği ebedidir, sarsılmaz. Atatürk'ün dediği gibi 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir. Bu birlikteliğimiz sonsuza kadar devam edecek. Nasıl ki 102 yıl önce Nuri Paşa ile birlikte işgalcilere karşı Azerbaycan Türkü mücadelesini yaptı ve kazandı, bugün de aynı ruh ayakta. Biz sadece teröristle veya asker askere savaşırız. O hainler, alçaklar gibi, Azerbaycan'ın şehirlerine roket atanlar gibi, Hocalı'da katliam yapanlar gibi değiliz" dedi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Türkiye ve Azerbaycan arasında tarihi birlik ve beraberlik bağlarının olduğunu belirtti. ANKARA