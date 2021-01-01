MİT TIR'ları ihanetinin hesabı soruldu!

17-25 Aralık darbe girişimi başarısız olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürmek için gerçekleştirdiği MİT TIR'ları ihanetinin üzerinden 7 yıl geçti.

Bu sürede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla düzenlenen kumpasta yer alan eski general, hakim, savcı ve rütbeli askerlere ihanetlerinin hesabı soruldu.

Örgüt 17-25 Aralık'ta başlattığı ihanetlerine, uluslararası arenada Türkiye'yi zor duruma düşürmeye yeltenerek devam ettirdi. Bu sefer Suriye'nin kuzeyindeki Türkmenlere giden insanı yardım malzemelerini taşıyan MİT TIR'ları hedefe konuldu. Başarısız olan 25 Aralık girişiminden bir hafta sonra 1 Ocak'ta Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak'ta da Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Suriye Türkmenleri'ne yardım taşıyan MİT'e ait TIR'lara operasyon yaptılar. Bu operasyon "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Devleti El Kaide'ye yardım ediyor" görünümü ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve Lahey Adalet Divanı'na taşımayı amaçlayan bir casusluk faaliyetiydi.

CANLI BOMBA GİBİLER



17-25 Aralık darbe girişiminde başarısız olan FETÖ, TIR operasyonlarında uluslararası kamuoyunu manipüle ederek hükümeti çalışamaz hale getirmeyi amaçlamıştı. TIR'lar, bu kez örgütün jandarmadaki görevlileri ve Adana Adliyesi'ndeki özel yetkili savcılar eliyle durdurulmuştu. Devlet kurumlarına sızmış FETÖ elemanlarının, canlı bomba gibi, ne zaman nerede kendilerini patlatacağı belli olmuyordu. Bölgedeki kumpasta yer alan savcılar ve jandarma görevlileri sonraki süreçte tutuklanacak, operasyonun FETÖ ile bağlantıları da tamamen açığa çıkarılacaktı.

İHBARI DA KENDİLERİ YAPTI



1 Ocak'ta durdurulan TIR'ların ihbarı Hatay'daki jandarma personellerinden sorumlu mahrem imam Mustafa İlhan'dan olurken, 19 Ocak'ta durdurulan TIR'ların ihbarı ise Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli Gültekin Menge tarafından gerçekleştirildi. İki ismin de örgüt bağlantıları tek tek ortaya çıkarıldı.

ÖNCE HATAY SONRA ADANA'DA DURDURDULAR



1 Ocak 2014'te dönemin Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu'nun emriyle MİT gözetiminde Suriye'ye yardım götüren bir TIR, Kırıkhan ilçesinde durduruldu. Olay yerinde dönemin Adana Özel Yetkili Savcısı Özcan Şişman bulunuyordu.

TALİMAT ELEBAŞINDAN



MİT TIR'larının durdurulmasından önce Ağustos 2013'te Diyarbakır ardından ise 20-22 Eylül 2013 tarihleri arasında Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde dönemin Adana ve Hatay Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü personelleri ve sorumlu imamlarının da aralarında olduğu 13 isim kumpas toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıda TIR'ların durdurulması esnasında FETÖ elebaşı Gülen'den gelen talimatlar, imamlar vasıtasıyla jandarma personeline bildirildi. Örgüt, 'sakalsız Usame Bin Ladin' olarak tabir edilen Gülen'in talimatı üzerine harekete geçti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET YEDİLER



TIR'ların durdurulmasına yönelik Adana 13. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen davada 11 mahrem imamı ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'sine 1 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen cezalar verildi.

İHANETLERİNİN HESABI SORULDU



Bir diğer yargılama ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde yapıldı. MİT TIR'larının durdurulmasında rol alan savcı, hakim ve jandarma personelinin de arasında bulunduğu 54 şüpheli, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde yargılandı. Aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, eski Adana Başsavcı Vekili Ahmet Karaca, eski özel yetkili savcılar Aziz Takcı ile Özcan Şişman'ın da bulunduğu sanıkları "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" ile "FETÖ'ye üye olmak" suçlarından 4 yıl 7 aydan 26 yıla kadar değişen miktarlarda hapis cezasına çarptırıldı.