Son dakika: Bakan Kurum 'Kanal İstanbul' için tarih verdi! 2021'in ilk yarısında...

Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye'nin, bugün iklim değişikliğinin sel, heyelan, fırtına ve kuraklık gibi etkilerini çok ciddi boyutlarda yaşamış ve halen derinden yaşayan bir ülke olduğunu anımsatan Murat Kurum, bu afetler nedeniyle daha fazla kayıp yaşanmaması, iklim değişikliğine uyumun sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla 541 maddelik ulusal, 7 bölge için ise 133 maddelik bölgesel iklim değişikliği eylem planları hazırladıklarını ve uygulamaya koyduklarını söyledi.

İklim değişikliğine uyum konusunda daha etkin adımlar atmak için bir iklim kanununa ihtiyaç olduğunu dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün artık yeşil bir ekonomiye gidiyoruz. Sınırlı kaynakları daha etkin ve verimli kullanmayı amaç edinen bir yaklaşıma geçiliyor. Yeşil ekonomiyle artık AB, ihracatını yapacağı ürünlere bu şartları getirecek. Biz de ülkemizdeki altyapıyı buna hazırlamak durumundayız. Bakanlık olarak yaptığımız çalışmalarımızı milletvekillerimizle paylaştık.

Bu çalışmaların çok daha kapsamlı şekilde yapılması için bir iklim kanununa da ihtiyacımız var. 2021 yılının, Meclisimiz tarafından çıkarılacak bir iklim kanunu ile iklim değişikliğiyle mücadelede çok daha kararlı adımların atılacağı bir yıl olacağına inanıyorum. Bu düzenlemeler de iklim değişikliğine uyum ve risklerle mücadele konusunda çok önemli bir kilometre taşı olacak."