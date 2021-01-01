Son dakika haberler: Koronavirüs ile ilgili yeni buluş! Türk hekim başardı





Tüpe belirtildiği şekilde yeteri kadar idrar geldikten sonra, 15 saniye aşağı yukarı yönde iyice çalkalıyorsunuz. Test tüpünde oluşan köpük miktarını, tüp üzerinde yer alan renk skalasına göre değerlendiriyorsunuz. Bu sayede herhangi bir semptomunuz yoksa bile vücudunuzda virüs yükü olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Eğer bazı klinik semptomlarınız varsa da bunun Kovid-19'dan mı yoksa başka bir enfeksiyon kaynağından mı kaynaklandığını tespit edebiliyorsunuz."