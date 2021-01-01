AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik: Vatandaşın vergileriyle şaraplı hediye paketi dağıtmak saygısızlıktır

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yılbaşı hediyesi olarak kentin protokolüne, belediye başkanlarına ve meclis üyelerine hediye paketi içinde şarap göndermesine tepki göstererek, "Bir kamu kurumunun başındaki bir yöneticinin yaptığı bu hareketin kabul edilebilir, anlaşılabilir bir yanı yoktur" dedi.

'Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmem' edebiyatı yapılıyordu'

Cesim Ercik, "Bu hareketi ile halkımızın değerlerine ne kadar uzak ve yabancı olduğunu da göstermiştir. Bu anlamsız ve akılsızca hareket, vicdan ve ahlak sahibi herkesi incitmiştir. Elbette hiç kimsenin yediğine veya içtiğine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Ancak milletimizin vergileriyle yapılmış içinde şarap olan hediye paketlerini asla kabul edemeyiz. Bu anlaşılamaz ve saçma hareket, insanımızın dini, manevi ve kültürel değerlerine de büyük bir saygısızlıktır. Bu arada meclis toplantılarında, 'Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmem' edebiyatı yaparken bu hareketinizle tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirdiniz" diye konuştu.

Vahap Seçer

İl Başkanı Ercik, "Hangi kültüre hizmet ettiğini düşünmeden milletin parasıyla alay edip har vurup harman savurarak böyle boş işlerle, kültürümüzle uzaktan yakından alakası olmayan içinde, şarap hediye olan paketlerinizi sizlere iade ediyoruz. Her zaman dile getirdiğiniz borçlanmaya evet vermiş olsaydık, her halde bu kolinin içinde başka şeyleri de görmek bizleri şaşırtmayacaktı" şeklinde konuştu.

'Türkiye'de sınıfta kaldınız'

Performans düşüklüğü adı altında binlerce işçi işinden edildiğini belirten Ercik, "İşten çıkarılan kardeşlerimizin ailelerini de perişan ettiniz. Ama yaptığınız bu büyük hediye paketi yatırımıyla Mersin de sınıfta kaldınız, hatta Türkiye'de sınıfta kaldınız. 2023'e giderken Mersin'in böyle bir paketle gündeme gelmesi bizleri üzmüştür. Ama bizleri sevindiren sizlerin gerçek yüzünü Mersin'in, Türkiye'nin görmesidir" dedi.