‘Yüreğimizi yaktılar hak ettikleri cezaları alsınlar’

KOBANİolayları sırasında çocukları teröristler tarafından linç edilip yakılarak öldürülen ailelerin, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması taleplerine tepkileri devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ayhan Bilgen ve Sebahat Tuncel'in de aralarında olduğu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin aileler, "Genç yaşta hiçbir suçları olmayan çocuklarımız öldürüldü. Yüreğimizi yaktılar, hak ettikleri cezalarını alsınlar" dedi.Kurban eti dağıtırken PKK'lı teröristler tarafından katledilen Yasin Börü'nün babası Fikri Börü, oğlunun ölümüne neden olan Demirtaş'la ilgili AİHM'in kararı ve bırakılması yönündeki açıklamaları tanımadıklarını belirterek, "Demirtaş ve beraberindekiler hak ettikleri yerdedir. Bize evlat acısı yaşatanların, açılan yeni davalarla hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyorum" dedi. Yasin Börü ile birlikte kurban eti dağıttıkları sırada teröristlerin saldırısıyla linç edilen ve yakılarak öldürülen Hüseyin Dekak'ın babası Öztekin Dekak da, "Kandil'in şubesi HDP'liler 6-8 Ekim olaylarında bütün bölgeyi ateş yerine çevirdiler. İnsanları diri diri ateşe verip öldürdüler. Bunların arkasında 'Her yeri Kobani'ye çevirin' diyen başta Selahattin Demirtaş olmak üzere Kandil'in şubesi olarak çalışan HDP vardı. Demirtaş, yaşanan acıların başaktörü ve evlatlarımızın katilidir" diye konuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 108 kişiyi kapsayan Kobani iddianamesinin de yerinde bir dava olacağını belirten Dekak, "Dosyada adı geçenlerin tümü bu olayların yaşanmasına yol açan kişilerdir" ifadelerini kullandı. Kurban eti dağıtırken katledilen Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz ise, devlete güvendiklerini belirterek, yeni açılan davayla birlikte gerçek suçlularında hak ettikleri cezayı alacağına inandıklarını söyledi. Baba Gökguz, Demirtaş ve diğer HDP'lilerin ceza alacağı günü bekleyeceklerini de sözlerine ekledi.