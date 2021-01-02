Gerici ve yobaz zihniyetin tezahürü

Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını eklemesine tepki yağdı:Yazık, kendi değerlerine bu kadar uzak ve düşman bir zihniyet. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını 'felaket ve gözyaşı' olarak kabul etmek 'gerici ve yobaz zihniyetin' son tezahürüdür.Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?(Bu) Köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş en büyük felakettir.Milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var.Bu arada Sözcü'nün haberi ile ilgili resen inceleme başlatan Basın İlan Kurumu, gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.