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Gerici ve yobaz zihniyetin tezahürü

ANKARA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını eklemesine tepki yağdı:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yazık, kendi değerlerine bu kadar uzak ve düşman bir zihniyet. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını 'felaket ve gözyaşı' olarak kabul etmek 'gerici ve yobaz zihniyetin' son tezahürüdür.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: (Bu) Köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş en büyük felakettir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var.
Bu arada Sözcü'nün haberi ile ilgili resen inceleme başlatan Basın İlan Kurumu, gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.
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Gerici ve yobaz zihniyetin tezahürü
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