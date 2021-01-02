Gerici ve yobaz zihniyetin tezahürü

Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını eklemesine tepki yağdı:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Yazık, kendi değerlerine bu kadar uzak ve düşman bir zihniyet. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını 'felaket ve gözyaşı' olarak kabul etmek 'gerici ve yobaz zihniyetin' son tezahürüdür.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
(Bu) Köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş en büyük felakettir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var.
Bu arada Sözcü'nün haberi ile ilgili resen inceleme başlatan Basın İlan Kurumu, gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.