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'a bombalı saldırı! 2 çocuk hayatını kaybetti

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan 'nin ilçesinde polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. PKK/YPG'li teröristler tarafından PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 çocuk öldü, 4 kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Giriş Tarihi: 2.1.2021 15:36 Son Güncelleme: 2.1.2021 17:47 ABONE OL
Rasulayn'a bombalı saldırı! 2 çocuk hayatını kaybetti

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. PKK/YPG'li teröristler tarafından PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 çocuk öldü, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye sevk edildi, patlamanın ardından olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'da bomba yüklü araç patlatması sonucu 2 çocuğun öldüğünü, 2 sivilin yaralandığını açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'da, sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatan teröristler, 2 masum çocuğu katlederken, 2 sivili de yaraladı" denildi. Şanlıurfa Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada da "Yaralılar Rasulayn Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

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Rasulayn'a bombalı saldırı! 2 çocuk hayatını kaybetti
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