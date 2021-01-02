Somali'deki Türk askerine saldırı haberine yalanlama

Basında çıkan 'Somali'deki Türk askerlerine saldırı' yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğu öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından yapılan son dakika açıklamasına göre saldırının ülkede yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk şirketine ait şantiyeye düzenlendiği kaydedildi. Motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde gerçekleşen olayda ilk belirlemelere göre 5 Türk işçinin yaralandığı öğrenildi.

İşte konuyla ilgili Güvenlik Kaynaklarından yapılan açıklama:

SALDIRI TÜRK ASKERİNE DEĞİL TÜRK ŞİRKETE

Basında Somali'deki Türk askerlerine yönelik saldırı olduğu yönünde haberler çıkmaktadır. Saldırı yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde yapılmıştır. Bizdeki bilgilere göre saldırıda 5 Türk sivil işçi yaralanmıştır. Birinin durumunun ağır olduğu bilgisi mevcuttur. Saldırının Türk askeri üssüne mesafesi yaklaşık 15 kilometredir. Üssümüzde ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir.