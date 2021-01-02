Türk devletlerinin liderleriyle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu. Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.Başkan Erdoğan, namaz sonrası Ayasofya'nın yanında bulunan bir kafeye girdi. Buradakilerle bir süre konuşarak meyve suyu içti, ardından yürüyerek İstanbul Valiliği'ne geçti.