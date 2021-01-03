‘Cehalete sessiz bir savaş açtım’

Okumaya olan aşkına rağmen küçük yaşta okuldan alınan 3 çocuk annesi Şahinder Öncü Fırat, cehalete karşı sessiz bir savaş açtı. Okuma sevgisi içinde ukde kalan Fırat, 36 yaşında ilk kitabını yazdı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan Şahinder Öncü Fırat'ın eşi ise inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışıyor. Fırat'ın ilk kitabı Kelebeklerin Çırpınışı, Altın Meşale Yayınları'nda yayın hayatına katıldı. İlkokul mezunu Şahinder Öncü Fırat, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Eğitime ve bilgiye karşı olan ilgimden dolayı bu romanı yazmaya karar verdim. Haksızlıklara ve cehalete karşı sessizce savaş açtım" dedi.16 yaşında yazmaya karar verdiğini ama okula gidemediği için herkesten gizli şekilde, geceleri kitabını yazdığını vurgulayan Fırat, "Aydınlanıp kararan televizyon ışığında yorgun argın kırık bir kalem parçasıyla abimin eski defterlerine yazardım. Üç yıl boyunca çok zor şartlarda yazdım ama iyi ki vazgeçmemiş, iyi ki yazmışım" diye konuştu. Günümüz kızlarının daha şanslı olduğunu vurgulayan Fırat, yakın zamana kadar cehaletten dolayı kız çocuklarının ikinci planda tutulduğunu, özellikle okuma haklarının engellendiğini, bunu da kitabında vurguladığını belirtti. En çok yazar Doğan Cüceloğlu'ndan etkilendiğini vurgulayan Fırat, "Kitap okuma konusunda anne babalar çocuklara rol model olmak zorunda. Ben de okuyarak çocuklarıma örnek oluyorum. Fırsat buldukça okuyorum ama yazmayı da seviyorum. İkinci romanım hazır. Ayrıca henüz basamadığımız şiir kitabım da var. Üçüncü romanı yazmaya başladım. Cehalete karşı açtığım bu sessiz savaşta yanımda olup en büyük destekçim olduğu için Altın Meşale Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Coşkun'a çok teşekkür ederim" dedi. Mustafa Coşkun ise Fırat'ın başarısı için, "Kitabın konusu bölgedeki kızların sesi olmuş. Bölgenin yakın zamandaki yapısını yansıtan kitapta kızların geleneklere rağmen okuma mücadelesini vurgulamaktadır. Kızların okuma mücadelesinin özellikle bir kadın yazar tarafından dile getirilmesi daha da anlamlı oluyor" diye konuştu.