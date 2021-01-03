FETÖ okullarına maarif neşteri

Terör örgütünün dost ve müttefik ülkelerdeki varlığını bitirmekte kararlı olan Türkiye; Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülen diplomasi faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

214 OKUL KAPATILDI

Maarif Vakfı, 40'ı aşkın ülke ile FETÖ/PDY iltisaklı okulların devri ve yeni okulların açılması amacıyla 71 farklı protokol imzaladı. 19 ülkede 214 FETÖ/PDY iltisaklı okul kapatılarak Maarif Vakfı'na devredildi. Türkiye açısından stratejik önem arz eden veya Türk diasporasının yoğun olduğu ülkelerde eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla 24 ülkede 126 yeni eğitim kurumu açıldı. Toplam 340 eğitim kurumu ile faaliyetlerine devam eden Vakıf, halihazırda 40'ı aşkın ülke ile FETÖ/PDY iltisaklı okulların devri ve yeni okulların açılması amacıyla 71 farklı protokol imzaladı. Şu anda 38 ülkede örgün ve uzaktan eğitim yöntemi birlikte eğitime devam ediliyor.

SAYILARI AZALDI

Türkiye'nin kararlı dış politikası ve Maarif Vakfı aracılığıyla yurtdışındaki FETÖ iltisaklı okulların sayısında ve etkinliğinde ciddi azalma yaşandı. FETÖ tehdidini dünya genelinde anlatan Vakıf, FETÖ iltisaklı okulların terör örgünün illegal faaliyetlerine insan kaynağı, para kaynağı ve meşruiyet kazandırmadaki rolünü izah ediyor. Bu faaliyetler neticesinde, FETÖ tehdidine ikna olan ülkeler üç farklı şekilde FETÖ iltisaklı okulların kapanmasını tercih ediyor. Bunun nasıl gerçekleştiğini anlatan Vakıf Başkanı Akgün, "Bunlardan ilki FETÖ iltisaklı okulların kapatılıp Türkiye Maarif Vakfı'na devri, ikincisi okulların kapatılıp ulusal sistemlerine entegre edilmesi ve kamulaştırılması, üçüncüsü ise okulların akredite olmuş başka uluslararası özel eğitim kurumlarına satılması şeklinde gerçekleşiyor" dedi. Bu uygulamalar neticesinde, ABD ve Batı Avrupa hariç olmak üzere, dünya genelindeki FETÖ iltisaklı okulların sayısı 3/4 oranında azaldı. Faaliyetlerine devam eden FETÖ iltisaklı okullarda ise öğrenci sayılarında önemli oranda düşüş yaşandı.