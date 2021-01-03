Mühendislikteki güç ve kabiliyetimizin sembolü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ve Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde 16 il arasında güçlü bir ulaşım ağı kuran 'Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli' açılışına video konferansla katıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Bu proje Elazığ ve Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde batı, doğu, kuzey, güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birinde. Kömürhan Köprüsü kendi grubunda dünyanın en büyük 4'üncü projesi. Tasarımından inşasına kadar yüzde yüz yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen bu eser, ülkemizin mühendislik alanındaki gücünün ve kabiliyetinin sembollerinden biri olacaktır. Yılda sadece vakitten 9.3 milyon, yakıttan 4.7 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Tarihi bir abide özelliği taşıyan köprüsü, tüneli ve yollarıyla bu projenin bölgenin kalkınmasına ve refahına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Yaptığımız yatırımlar, inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı kavuşmanın, sevincin, refahın, muhabbetin sembolü haline getirdik. Bu eser ülkemizin ticari ve turizm potansiyeline katkı sağlayacak.Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bu dönemde hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu süreçte de en büyük gücümüz, birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz olacaktır. Geçmişte uzun yıllar boyunca siyasi istikrarsızlıkların, sosyal çalkantıların, darbe zulmünün bedellerini ödeyen milletimiz bu tür senaryolara prim vermiyor. İnşallah 2021'i de bu şekilde bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gereken adımları milletimizle atacağız. Ülkemizi yatırım, üretim, istihdam ve özgürlükler bakımından geliştirerek hedefimize ulaşacağız.Pek çok alandaki eseri milletimizin hizmetine sunduğumuz bir yılı geride bıraktık. 2020 pandemi nedeniyle zor bir yıldı. Biz en zor şartlarda bile hizmet ve eser üretmenin peşinden koştuk. Milletimizin özgürlüğünü, refahını güçlendirmek için çalıştık, çalışıyoruz. 2023 hedeflerine ulaşana kadar da durmayacağız. İnşallah hep birlikte o günleri de göreceğiz. 2021'i şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz.ÜLKEMİZDE sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet hâlâ varlığını sürdürmekte. Bunlar atılan hayırlı adımlardan rahatsız oluyorlar. Bunlar hukukta, demokraside, özgürlükte Türkiye'nin ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz.TÖRENE, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Malatya Valisi Aydın Baruş da katıldı. Bakan Karaismailoğlu "Yollar, köprüler, tünellerle insanımızın bereketine bereket katmak, iş olanaklarını artıracak yeni yatırımlara zemin hazırlamak, çiftçimizin, sanayicimizin ticaretine omuz vermek için çalışıyoruz. Kömürhan memleketin her köşesine bu azimle inşa ettiğimiz eserlerden sadece biri"dedi.Tarihi istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz bir dönemde koronavirüs musibetinin yol açtıklarıyla karşı karşıya kaldık. Kaybettiğimiz insanların acıları tüm sıcaklığıyla yüreğimizde. Yurt dışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadeleyi aşacağımıza inanıyorum. En geç nisanda kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız. Salgının gündemimizden çıkmasıyla kendi gündemimize yoğunlaşabileceğiz.