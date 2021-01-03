Şehıdin hatırasını anı evinde yaşatıyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 14 Temmuz 2011'de PKK'lı teröristlerce pusuya düşürülerek şehit edilen 13 askerden Jandarma Komando Çavuş Noyan Aydın'ın (24) Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan annesi Ayşe Aydın, oğlu için anı evi kurdu. 10 yıl önce dönemin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katıldığı törenle açılan 'Şehit Çavuş Noyan Aydın Anı Evi', o zamandan bu yana çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi. Anı odasını iki katlı evinin alt katında kuran Ayşe Aydın, "Noyan burada yaşıyor. Buraya her girdiğimde onun yaşadığını hissediyorum" dedi.Ayşe Aydın, oğlu Noyan Aydın henüz 7 aylıkken eşinin inşaattan düşerek yaşamını yitirdiğini söyledi. Çocuklarını kendi çabasıyla büyüttüğünü ve oğlunu şehit verdiğini ifade eden Ayşe Aydın, "Onun anısına evin bir katını müze yapmak istedik. Babası öldüğünde 7 aylıktı. Burada oğlumun kıyafetleri, askeri kıyafetleri var. Hiçbirine elimizi sürmeden burayı yaptık. Diyarbakır'dan eşyaları geldi. Ona ait olan ne varsa burada var. Sadece onun eşyaları. Unutulmasın istiyorum. Buraya girince çok mutlu oluyorum. Her yerde oğlumu görüyorum. En azından hasretliğim gidiyor. Ben onu hiçbir zaman öldü diyerek bakmadım" dedi.