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Son dakika haberi: MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan son dakika açıklamada; " bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

AA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 11:51 Son Güncelleme: 3.1.2021 12:25 ABONE OL
Son dakika haberi: MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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Son dakika haberi: MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
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