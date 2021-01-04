Eğitim şehitleri için anma töreni yapıldı

Diyarbakır'da Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir dershane önünde, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda öğrencilerden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile kızını almaya gelen baba Cengiz Kaya hayatını kaybetti. 73 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıda şehit olanlar için bugün anma töreni yapıldı. Törene katılanlar, Türk bayrağıyla süslenen ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya kırmızı karanfil bıraktı. Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, okunan duaların ardından yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın kadın, bebek, çocuk gözetmeden katliamlar düzenlediğini söyledi.

Eronat, Batman'da teröristler tarafından şehit edilen Aybüke öğretmenin "beni öldürende yoktur din iman" okuduğu türküsündeki dizeleri yineleyen Eronat, "Bu ahlaksız örgütün de zerre kadar hiçbir değeri olmadığını gördük. Filmin sonunu görüyoruz. 2020 yılında PKK'ya katılım sayısı 52'ye inmişse bu filmin de sonuna gelmişizdir. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu çocuklarla beraber tüm şehitlerimizin mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise, yıllardır insanlara acılar yaşatanların bugün kaçacak delik aradığını belirterek, "Onlar kaçmaya devam etsinler. Biz onları kaçtıkları deliklerinde, inlerinde bulmaya devam edeceğiz. Bugün ülkemizin her köşesinde, Diyarbakır'da bir huzur ve güven ortamı varsa bunu sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bu huzur ortamını korumak ve geleceğe taşımak hepimizin görevi olmalı. Bugün burada var olmamızın en büyük sebebi bu şehitlerimizi unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı herkese göstermek. Unutmayın eğer vatana ihaneti, katliamı unutursanız tekrar eder. Onun için vatana ihaneti de unutmayın, katliamları da unutmayın ki tekrar etmesin" dedi.