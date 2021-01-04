İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hafriyat sahası tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce katı atık bertaraf tesisi yapmayı planladığı fakat halkın tepkisi nedeniyle askıya alınan Çakaltepe Mahallesi'ndeki hafriyat döküm alanı kırsal Küner Mahallesi sınırlarına kaydırıldı.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı havzasında kalan Küner ile Şaşal köyleri arasında bulunan bir bölgede hafriyat toprağı döküm sahası ilan eden Büyükşehir, yerel idareyi ve meclis üyelerini de bilgilendirerek mesaj gönderdi. Mesajda; Güzelbahçe Yelki'de bulunan sahanın geri kazanım tesisine çevrildiği, Kınık Poyracık'ta da yeni bir sahanın açıldığının altı çizildi.

Menderes'in Özdere-Gümüldür ve Kuşadası kavşağına yakın noktada bulunan Küner Mahallesi'nde alınan karar belediye meclis toplantısında gündeme geldi. CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar hafriyat toprağı döküm alanının ihtiyaç olduğunu fakat bunun ilçe ihtiyaçlarıyla sınırlandırılabileceğini söyledi. AK Partili Meclis Üyeleri Halis Macit ve Cemil Az ise duruma tepki gösterdi.

Mecliste yapılan açıklama ve Büyükşehir'in aldığı karara birçok kişi tepki gösterirken AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Artçı da tepkisini dile getirdi. Menderes'te yerel yönetimlerden habersiz, vatandaşı hiçe sayan bir anlayış ile çöp tesisi kurmak istendiğinde buna dur dediklerinin altını çizen Artçı, "Menderes, İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nın havzasında kaldığı için çok sıkıntılar çekti.

Bu konuda düzenleme yapması gerekenler ilçemize çöp, atık ve pisliği layık görüyorlar. Biz, Menderesliler olarak bunun adına toprak atığı da olsa karşıyız. Sadece ilçeden değil birçok noktadan moloz, hafriyat toprağı getirilecek. Sadece bahçe toprağı gibi lanse edilmesi işin kamufle edilmesidir. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz" dedi.