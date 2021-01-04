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Kurtulmuş: Zihinlerinde hala darbe özlemi olan bağnazlar!

AK Parti Genel Başkanvekili , darbe iması içeren açıklamaları nedeniyle eski Genelkurmay Başkanı ve gazeteci ’ya tepki gösterdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, şu paylaşımı yaptı:

Giriş Tarihi: 4.1.2021 21:39 ABONE OL
Kurtulmuş: Zihinlerinde hala darbe özlemi olan bağnazlar!

"Zihinlerinde hala darbe özlemi olan bağnazlar! Türkiye'nin gözbebeği Silahlı Kuvvetlerini vesayet merkezi görenler! Sizin hayallerinizi darbeler süslese de aziz milletimiz kesinlikle buna izin vermeyecektir. Hiç kimse Türkiye'nin gündemine bir daha asla darbeyi sokmaya çalışmasın! Bu memlekette yegâne hakem de hakim de aziz milletimizdir. Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiç bir beşeri güç yoktur. Eski Türkiye özleminde olan bu darbe heveslilerini sözde değil özde demokrat olmaya davet ediyoruz. Aziz milletimizin kendi iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanımıza ve iktidara dil uzatmayı bırakın. Millet iradesine saygı gösterin. Demokrasiyi içinize sindirin."

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Kurtulmuş: Zihinlerinde hala darbe özlemi olan bağnazlar!
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