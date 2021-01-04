Kuzey Marmara Otoyolu’nda demir yüklü TIR devrildi

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan demir yüklü TIR devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, 22.30 sıralarında Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

İddia göre, İbrahim Y.'nin kullandığı 64 NB 286 plakalı demir yüklü TIR, Edirne istikametinde hareket halinde olduğu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

KAZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sürücü İbrahim Y. Kazadan yara almadan kurtulurken TIR'da bulunan demirler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüye tedbir amaçlı ambulansa alarak müdahalede bulundu. TIR, olay yerine çağrılan vinçler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.