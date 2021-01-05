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üzerinden skandal darbe iması

Eski Genelkurmay Başkanı , “Menderes erken seçime gideceğim deseydi darbe olmazdı” dedi. üzerinden ’ye mesaj veren Başbuğ’a tepkiler çığ gibi büyüdü

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
27 Mayıs üzerinden skandal darbe iması
Eski genelkurmay başkanlarından İlker Başbuğ, askerin memnun olmadığı demokrasilerde darbesiz tek çıkış yolunun erken seçim olduğu imasında bulunarak skandal bir ifade kullandı ve Başbuğ'a tepkiler gecikmedi. Kitap reklamı yaptığı bir röportajında çarpıcı kelimeler seçen Başbuğ bugün için de kurallar koyarcasına demokrasiyi hiçe sayan cümleler kurdu.

EKONOMİ ÇÖKTÜ YALANI
Ülkeyi kalkındıran hamleleriyle bilinmesine rağmen DP iktidarını ekonomiyi batırmakla suçlayan Başbuğ konuşmasına "Osmanlı İmparatorluğu'nu çöküşe getiren ana neden ekonominin iflas etmesiydi" sözleriyle başladı. Başbuğ, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" ifadelerini kullandı.

ZİHNİYETLERİ HİÇ DEĞİŞMEDİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Darbeci zihniyet, 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı. Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir.

'DARBEYİ İSTERDİK AMA ARTIK ÇOK ZOR'
Kindar ve hazımsız CHP zihniyetinin gazeteci yandaşlarından Can Ataklı, "Edoğan'dan nasıl kurtulunacağı" senaryosunu paylaştı. Erdoğan'ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Ataklı, "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor" dedi. Ataklı, bu sözleriyle darbenin kurtuluş reçetesi olduğunu, ancak gücünü yitirdiği için askeri vesayetin artık darbe yapamaz hale geldiğini itiraf etmiş oldu.

DARBEDEN MEDET UMAN BEDELİNİ ÖDER
Başbuğ ve Ataklı'nın skandal açıklamalarına tepki yağdı. İşte darbe imasıyla tehdit mesajları veren Başbuğ ve Ataklı'nın açıklamalarına gelen tepkiler:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız, şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmaları lazım.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur. Eski Türkiye özleminde olan bu darbe heveslilerini sözde değil, özde demokrat olmaya davet ediyoruz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Yıllarca bu ülkede tepe tepe kullandıkları darbe mekaniği millet iradesine yenik düştü. Ellerinde sadece provokatör söylem imkânı kaldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Milletten kopuk, milletle ve demokrasiyle ilgisi olmayan bu çıkışların cevabını yine milletimiz sandıklarda, demokrasi meydanlarında vermiştir, verecektir.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya (15 Temmuz'a atıfta bulunarak): Anladık... Erken seçim olmazsa darbe olur diyorsunuz... Bu milletin darbe heveslilere en son yaptığı şu idi... Ancak bu defa böyle insaflı davranacağını hiç zannetmem.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal: 15 Temmuz'da halkın cesaretini ve dirayetini gördüler, şimdi başka arayışlarla tehditler savuruyorlar. Önce ağız ishali olmuş Can Ataklı, sonra bu sabık paşa. İki dakika insan olun desek, çok mu zor sizin için?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Nerede bir darbeci ve darbe tehdidi varsa milletimiz ve bizler onun karşısındayız. Türkiye'de iktidara gelmenin yolu demokratik seçimlerdir. Başka hayaller kuranlar bedelini hukuk içerisinde öder. Millete hesap verir.

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27 Mayıs üzerinden skandal darbe iması
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