27 Mayıs üzerinden skandal darbe iması

Eski genelkurmay başkanlarından İlker Başbuğ, askerin memnun olmadığı demokrasilerde darbesiz tek çıkış yolunun erken seçim olduğu imasında bulunarak skandal bir ifade kullandı ve Başbuğ'a tepkiler gecikmedi. Kitap reklamı yaptığı bir röportajında çarpıcı kelimeler seçen Başbuğ bugün için de kurallar koyarcasına demokrasiyi hiçe sayan cümleler kurdu.Ülkeyi kalkındıran hamleleriyle bilinmesine rağmen DP iktidarını ekonomiyi batırmakla suçlayan Başbuğ konuşmasına "Osmanlı İmparatorluğu'nu çöküşe getiren ana neden ekonominin iflas etmesiydi" sözleriyle başladı. Başbuğ, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" ifadelerini kullandı.Darbeci zihniyet, 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı. Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir.Kindar ve hazımsız CHP zihniyetinin gazeteci yandaşlarından Can Ataklı, "Edoğan'dan nasıl kurtulunacağı" senaryosunu paylaştı. Erdoğan'ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Ataklı, "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor" dedi. Ataklı, bu sözleriyle darbenin kurtuluş reçetesi olduğunu, ancak gücünü yitirdiği için askeri vesayetin artık darbe yapamaz hale geldiğini itiraf etmiş oldu.Başbuğ ve Ataklı'nın skandal açıklamalarına tepki yağdı. İşte darbe imasıyla tehdit mesajları veren Başbuğ ve Ataklı'nın açıklamalarına gelen tepkiler:Herkes,hangi kesimdenhangi siyasigörüşten olursaolsun, başta emekliaskerler, emekli generallerolmak üzere herkesinkayıtsız, şartsız, mazeretsizolarak doğrudan ve sadecedarbecileri suçlayan bir yaklaşımiçerisinde olmaları lazım.Millete rağmensöz söyleyecek ve karar verecekhiçbir beşeri güç yoktur. EskiTürkiye özleminde olan bu darbeheveslilerini sözde değil, özdedemokrat olmaya davet ediyoruz.Yıllarcabu ülkede tepe tepe kullandıklarıdarbe mekaniği millet iradesineyenik düştü. Ellerinde sadece provokatörsöylem imkânı kaldı.Milletten kopuk, milletleve demokrasiyle ilgisi olmayanbu çıkışların cevabını yinemilletimiz sandıklarda, demokrasimeydanlarında vermiştir, verecektir.(15Temmuz'a atıfta bulunarak)Anladık... Erken seçim olmazsadarbe olur diyorsunuz... Bu milletindarbe heveslilere en son yaptığışu idi... Ancak bu defa böyle insaflıdavranacağını hiç zannetmem.15Temmuz'da halkın cesaretini vedirayetini gördüler, şimdi başkaarayışlarla tehditler savuruyorlar.Önce ağız ishali olmuş CanAtaklı, sonra bu sabık paşa. İkidakika insan olun desek, çok muzor sizin için?Nerede bir darbecive darbe tehdidi varsa milletimizve bizler onun karşısındayız.Türkiye'de iktidara gelmeninyolu demokratik seçimlerdir. Başkahayaller kuranlar bedelini hukukiçerisinde öder. Millete hesap verir.