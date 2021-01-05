27 Mayıs üzerinden skandal darbe iması

Eski genelkurmay başkanlarından İlker Başbuğ, askerin memnun olmadığı demokrasilerde darbesiz tek çıkış yolunun erken seçim olduğu imasında bulunarak skandal bir ifade kullandı ve Başbuğ'a tepkiler gecikmedi. Kitap reklamı yaptığı bir röportajında çarpıcı kelimeler seçen Başbuğ bugün için de kurallar koyarcasına demokrasiyi hiçe sayan cümleler kurdu.
EKONOMİ ÇÖKTÜ YALANI
Ülkeyi kalkındıran hamleleriyle bilinmesine rağmen DP iktidarını ekonomiyi batırmakla suçlayan Başbuğ konuşmasına "Osmanlı İmparatorluğu'nu çöküşe getiren ana neden ekonominin iflas etmesiydi" sözleriyle başladı. Başbuğ, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" ifadelerini kullandı.
ZİHNİYETLERİ HİÇ DEĞİŞMEDİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Darbeci zihniyet, 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı. Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir.
'DARBEYİ İSTERDİK AMA ARTIK ÇOK ZOR'
Kindar ve hazımsız CHP zihniyetinin gazeteci yandaşlarından Can Ataklı, "Edoğan'dan nasıl kurtulunacağı" senaryosunu paylaştı. Erdoğan'ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Ataklı, "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor" dedi. Ataklı, bu sözleriyle darbenin kurtuluş reçetesi olduğunu, ancak gücünü yitirdiği için askeri vesayetin artık darbe yapamaz hale geldiğini itiraf etmiş oldu.
DARBEDEN MEDET UMAN BEDELİNİ ÖDER
Başbuğ ve Ataklı'nın skandal açıklamalarına tepki yağdı. İşte darbe imasıyla tehdit mesajları veren Başbuğ ve Ataklı'nın açıklamalarına gelen tepkiler:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
Herkes,
hangi kesimden
hangi siyasi
görüşten olursa
olsun, başta emekli
askerler, emekli generaller
olmak üzere herkesin
kayıtsız, şartsız, mazeretsiz
olarak doğrudan ve sadece
darbecileri suçlayan bir yaklaşım
içerisinde olmaları lazım.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
Millete rağmen
söz söyleyecek ve karar verecek
hiçbir beşeri güç yoktur. Eski
Türkiye özleminde olan bu darbe
heveslilerini sözde değil, özde
demokrat olmaya davet ediyoruz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:
Yıllarca
bu ülkede tepe tepe kullandıkları
darbe mekaniği millet iradesine
yenik düştü. Ellerinde sadece provokatör
söylem imkânı kaldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:
Milletten kopuk, milletle
ve demokrasiyle ilgisi olmayan
bu çıkışların cevabını yine
milletimiz sandıklarda, demokrasi
meydanlarında vermiştir, verecektir.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya
(15
Temmuz'a atıfta bulunarak):
Anladık... Erken seçim olmazsa
darbe olur diyorsunuz... Bu milletin
darbe heveslilere en son yaptığı
şu idi... Ancak bu defa böyle insaflı
davranacağını hiç zannetmem.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal:
15
Temmuz'da halkın cesaretini ve
dirayetini gördüler, şimdi başka
arayışlarla tehditler savuruyorlar.
Önce ağız ishali olmuş Can
Ataklı, sonra bu sabık paşa. İki
dakika insan olun desek, çok mu
zor sizin için?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım:
Nerede bir darbeci
ve darbe tehdidi varsa milletimiz
ve bizler onun karşısındayız.
Türkiye'de iktidara gelmenin
yolu demokratik seçimlerdir. Başka
hayaller kuranlar bedelini hukuk
içerisinde öder. Millete hesap verir.