AK Parti Çalık’tan Kaftancıoğlu’na tepki: “Bunların CHP’li olmasından dolayı Atatürk’ün kemikleri sızlar”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. AK Parti'nin, çeşitli engellemelere rağmen reformlar, icraatlar ve seçim başarılarıyla dolu 18 yılı geride bıraktığını ifade eden Çalık, CHP'nin ise yalanlarla, iftiralarla ve hakaretlerle siyaset yaptığını kaydetti.

Çalık, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li bazı milletvekillerinin, sözde öğrenciler tarafından Boğaziçi Üniversitesinde yapılan eyleme katılıp "örgütlü dayanışma" çağrısı yapmasına tepki göstererek, "Kaftancıoğlu koşa koşa gidip "katil polis" sloganlarının atıldığı bu eyleme destek veriyor ve sonrasında da sosyal medya hesabından örgütlü dayanışma çağrısı yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak bu eylemi destekliyor. Atatürk'ün partisiyiz ve her daim 10. Yıl Marşı okuruz diyenler DHKP-C marşı eşliğinde halay çekenlere destek veriyorlar. Bunların CHP'li olmasından dolayı Atatürk'ün kemikleri sızlar" dedi.

"ÜNİVERSİTEDE EYLEME DESTEK VERMEK BİR BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİ MİDİR?"

Çalık, "Aslında gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Aziz milletimiz sizlerin yüzünüzde maske de olsa kim olduğunuzu ve kimlerle iş tuttuğunuzu çok biliyor. Şimdi soruyorum; kanuna uygun olarak gerçekleştirilen rektör atamasını yanlış bulduğunu söyleyerek, "öğrencileri" ayaklanmaya çağırmak, destek vermek bir belediye başkanının, bir il başkanının görevi midir?. Terör örgütlerine karşı amansız mücadele ederek göz açtırmayan, ülkemizin huzur ve güvenliğini tesis etmek için gerekirse can veren ve bu vatanın şerefli evlatlarına "katil" diyen zihniyet ve işbirlikçilerine sessiz kalmamız asla mümkün değildir" diye konuştu.

"TEK DÜĞMEYE BASILARAK SİYASET YAPIYORLAR"

Çalık, SMA hastalarını ve tedavilerini siyasi tartışma konusu yapanlara da tepki göstererek, "Yalanlarla, hakaretlerle, iftiralarla siyaset yaptıkları yetmedi. Şimdide sağlık üzerinden, SMA'lı çocuklarımız üzerinden sosyal medyada aynı saatlerde, aynı cümlelerle tek elden ve tek düğmeye basılarak siyaset yapıyorlar. Kimler mi? CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu" dedi.

"ZİLLET İTTİFAKI UMUT TACİRLİĞİ YAPMAKTADIR"

"SMA'lı çocuklar hepimizin evladıdır" diyen Çalık sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yüce Rabbimden gelene hamdolsun ama bunun tedavisi için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. SMA'lı çocuklarımız doğdukları andan itibaren hepimizin yürek acısı. 2016 yılında SMA'lı hastalarımız ve ailelerimizle görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızla SMA'lı hastalarımızın anne babalarını görüştürdük. Genel merkezde bizzat ben kendim dinledim, arkasından Cumhurbaşkanımız görüşmelerini yaptı. Türkiye'de kullanılan, dünyada kullanılan ve SMA'lı çocuklarımızla ilgili kullanıldığında tedaviye cevap veren ilaçların tamamı ödeme kapsamına alındı. Bugüne kadar SMA'lı çocuklarımıza 2 milyar TL'lik ilaç harcaması yapıldı. Dün dillerine 75 milyonu takanlar, bilsinler ki biz bir can için bin kere elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Ama umut tacirliği yaparak, anne ve babaların çocukları üzerinden duygularını suiistimal ederek siyaset yapmak sadece zillet ittifakına yakışır. Biz bugüne kadar çocuklarımız ve sağlık üzerinden siyaset yapmadık, siyaset yapanlarla da mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."