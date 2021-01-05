Millet ittifakı’nda DP çatlağı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DP'den oluşan ve HDP'nin dışarıdan desteklediği Millet İttifakı çatlamaya başladı. DP'nin ittifaktan ayrılmaya hazırlandığı iddiası kulislerde bomba gibi düştü. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin hiç yokmuş gibi davrandığı Cumartesi Anneleri'ni ziyaret için Diyarbakır'a gitme kararı alması da ayrılışın habercisi olarak değerlendirildi. Bu tartışmalar sürerken Uysal Twitter hesabından "Demokrat Parti'nin bir yere gittiği/geldiği yok. Durduğumuz yerde duruyoruz. Sadece yarın (bugün) PKK'ya karşı mücadele eden, evlatlarını isteyen Diyarbakır Anneleri'ne destek vermek için Diyarbakır'a gidip geleceğiz" açıklaması yaptı. Önümüzdeki günlerde DP'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmasına yönelik yeni gelişmeler olması bekleniyor.