SON DAKİKA HABER: Kimsenin cesaret edemediği işi Emine Bozkurt yapıyor! Akrabalarım bile benden kaçıyor





MESLEĞİ BABASINDAN ÖĞRENDİ



Babası da bir gassal olan Emine Bozkurt, 20 yıl önce eşinin hocasına bayram ziyaretine gittiklerinde hiç düşünmediği bir anda işe başladığını söyledi. Bozkurt, "Eşimin hocası olan Sait hoca, 'Belediyemize cenazelere yıkamak için güvenilir bir çift arıyoruz' dedi. Ben de 'olur' dedim, çünkü eşimin işi yoktu. Biz öylelikle ertesi gün işe girdik. Bu işte o kadar çok dua ediyorlar ki, sevabı çok büyük. Onun için gassal olmayı tercih ettim. Babam da bu işi yapıyordu. Babama yaptıkları hayır dua beni de etkiledi. Aslında böyle bir işe girmek hiç aklımda yoktu ama babamdan öğrenmiştim ve 20 yaşımdan itibaren hayrıma, vatandaşa yardım için yapmaya başladım. Her vatandaşın üzerine düşen farz-ı kifaye. Ama bazılarının üstünden bu sorumluluk düşüyor. Orada yapılması gereken her şeyi yaptım ve öylelikle başladım" diye konuştu.