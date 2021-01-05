Son dakika: Kremlin Sözcüsü Peskov'dan bomba itiraf! Türkiye'den Moskova'ya ikinci el otomobil götürdüm

'PUTİN GELMESEYDİ ÜLKEMİZ OLMAYACAKTI'



Kendisi dahil herkesin bundan geçtiğini söyleyen Peskov, "Şu anda çok saygın insanlar olan arkadaşlarım var, o zaman İstanbul'dan yola çıkıyor, otobüslerde 2 gece Çerkizovskiy Pazarı'na (Moskova'da her türlü mal ve ürünün satıldığı ünlü büyük pazar) götürdükleri hurçların üzerinde uyurlardı. Hepimiz bundan geçtik, burada özel bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki çalışmalarını da anımsayan Peskov, şunları anlattı: "Ankara'da çalışırken, Rusya Federasyonu'ndan bağımsızlıklarını ilan etmek isteyen, dünya genelinde kendi sözde büyükelçiliklerini açma niyetinde olan çeşitli cumhuriyetlerin faaliyetlerini izliyorduk. O zaman neredeyse Sovyetler Birliği zamanında olduğu gibi 'bağımsızlık geçit töreni' (Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci) başlayacaktı. O dönem Putin gelmeseydi, ülkemiz dahi olmayacaktı. Tüm bunlara tanıklık ettim."