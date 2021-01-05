Utanılası açıklamalar darbe çağrısıdır

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Reformların değerlendirildiği toplantı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:(Darbeyle ilgili açıklamalar) 'Bu iktidarı seçimli ya da seçimsiz götüreceğiz' şeklinde halen bu yıl da Türkiye bu kadar acılar yaşamışken ortaya koyulan bu tavırdır. İktidarı seçimsiz nasıl götüreceksiniz? Bu açık bir şekilde vesayet çağrısıdır, darbe çağrısıdır, askeri müdahale çağrısıdır. Bu bir suçtur. Bu utanılması gereken bir yaklaşımdır. Bunlar bu ülkenin iyiliğini seven insanlar değil. Darbe, bir millete yapılacak en büyük kötülük, düşmanın yapamadığı düşmanlığı yapma mekanizmasıdır.Son faşist saldırı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. 'Türbanlı hâkimin adaleti sağlayacağına inanmıyorum' diyor. Bu kadar acı yaşanıyor, genç kızlara geçmişte hayatlarının en önemli yıllarını kaybettiler, büyük bedeller ödendi ve çıkıyorlar Neonazilerin üslubuyla konuşuyorlar. Kamusal alanı siz bu şekilde zehirlerseniz ülkeyi felç edersiniz. Kaç nesli yaktılar. 'İktidara gelirsek biz bunlarla mücadele edeceğiz' diyor. Biz bunlara cevap veriyoruz, kutuplaşma oluyor. Bir zalim çıkıp da başkalarına haksızlık yapmaya çalışırken susalım mı?Ayasofya Camii'nin tekrar milletimizle kavuşması Cumhurbaşkanımızın güçlü bir irade ortaya koymasıyla yıllar sonra gerçekleşmiştir. Ayasofya 2020'nin ve bütün zamanların yıldızlı tacı olarak gönüllerimize kazınmıştır.Temin ettiğimiz aşı en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunulacaktır. Aşı olanın hemen maskesini çıkarması, tedbirlerden uzaklaşması söz konusu olamaz.Cumhurbaşkanımızın takdiriyle hocamız göreve getirilmiştir. Hocamızın siyasi kimliğine vurgu yapanlar aslında kendi siyasi fanatizmlerini örtbas etmeye çalışıyorlar.Tüm dünya kilitlenirken, Cumhurbaşkanımız, hastaneler, yollar, kamu yatırımları gibi 70'in üzerinde açılış yapmıştır. Milli imkânlarla devam ettirdiğimiz doğalgaz arayışımız dış politikada oyun değiştirici tablo çıkacak şekilde gerçekleşmiştir. ANKARA