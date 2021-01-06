400 milyonluk ranta karşı çıktı, tehdit edildi

İstanbul Beşiktaş'ta 400 milyon liralık rant oyunu, CHP'li meclis üyeleri arasında gerilime neden oldu. Arsa sahipleri tarafından vekâlet verilen İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sebahattin Öztürk, önceki gün yapılan ilçe meclis toplantısında vekâlete karşı çıkan Akın Keskin'i tehdit etti. Öztürk, toplantı arasında Keskin'i bir köşeye çekerek hakaretler savurdu.Öztürk'ün sesini yükseltmesi üzerine araya diğer meclis üyeleri girdi. Keskin'i, Öztürk haricinde başka kişilerin de tehdit ettiği iddia edildi. Keskin tehditlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacak. SABAH, geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'plansız alan' olarak kayıtlara geçen Ulus'taki arsayla ilgili olarak Beşiktaş Belediyesi'nden imar izni çıktığını yazmış, vekalet verilen ismin Öztürk olduğunu gündeme getirmişti.