Ak Parti Bursa İl Başkanlığından suç duyurusu

AK Parti teşkilatları tarafından 81 İlde eş zamanlı olarak, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise baş örtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

"MİLLİ İRADE DÜŞMANLARI"

Bursa Adliye Sarayında yapılan suç duyurusunun ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Elbette, en başından beri her dönemde millî iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur. Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi yolculuğunda kat ettiği mesafedeki başarısı, akıl, vicdan ve iz'an sahibi herkes tarafından takdirle teslim edilmektedir. 2023 hedeflerinde somutlaşan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizi inşallah zaferle neticelendireceğiz" dedi.