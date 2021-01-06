AK Parti’den Menemen çağrısı: Kriz değil, hizmet üretilmeli!

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik; yarın gerçekleşmesi beklenen Menemen Belediye Başkanvekilliği kura çekimi öncesi bir basın açıklaması yaptı. Yaptığı açıklamada; Menemen'e ve halka zaman kaybettirmemek gerektiğinin altını çizen Başkan Çelik; "Menemen ilçemizde yaşanan süreç kamuoyunun malumu. Gelinen noktada, tüm siyasetçilere düşen sağduyulu olmaktır. Menemen'e zaman kaybettirme lüksümüz yok. Halkımız hizmet bekliyor. Kriz değil, hizmet üretmek; dolayısı ile yarın bu prosedürü tamamlayarak önümüze bakmak zorundayız. " diye konuştu.

DİRENMENİN KİMSEYE FAYDASI YOK…

Yargı kararının ortada olduğunu ve hukuktan kaçılamayacağını sözlerine ekleyen AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik; hukukun gereğinin yerine getirilmemesinin kimseye faydası olmayacağının altını çizdi. Çelik açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü; "Yargının kararı bellidir ve hukuktan kaçmak mümkün değildir. Meseleyi, kör bir dövüşe sürüklemenin kimseye faydası yoktur. Bu kura çekimi gerçekleşmeli ve sonuç ne olursa olsun; Menemen Belediyesi sekteye uğratılan görev ve sorumluluklarını hızla yerine getirmeye başlamalıdır. Bu kriz ortamını devam ettirmek, sadece Menemen'e ve hizmet bekleyen ilçe halkına zarar verecektir. Bunu tüm siyasetçiler öngörmeli ve gereğini yapmalıdır!"

KİM GELİRSE GELSİN…

Menemen'de yaşananların güvensizlik atmosferi yarattığını belirten Başkan Çelik; "CHP için zor bir durum. Ancak; onlar da bu yasal süreci tamamlayarak üzerlerine düşeni yapmakla yükümlüdür. Algı yaratmak ya da değiştirmek çabası da bu noktadan sonra kimseye fayda getirmeyecektir. Yarınki meclisin yasal süreci tamamlaması elzemdir. Bu meseleye nokta koyarak, gerekli görevlendirme yapılmalı ve Menemen halkının kaygıları, güvensizliği giderilmelidir. Kim gelirse gelsin, amaç bu olmalıdır. Eğer Cumhur İttifakı'nın adayı, partimiz meclis üyesi Aydın Pehlivan'ın ismi ortaya çıkarsa; kimsenin şüphesi olmasın ki, Menemen kaybettiği zamanı hızla ve fazlasıyla geri kazanacaktır. İlçeye yaptığımız yatırımlara; yerel idare noktasında da yeni bir heyecan ve soluksuz bir hizmet anlayışı eklenecektir. Bu görev ve sorumluluğun partimize geçmesi halinde, Menemen için gece gündüz çalışma gücümüz ve azmimiz vardır." diye konuştu.