Amasya Ak Parti , İlker Başbuğ, Fikri Sağlar Ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

Amasya AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında 81 ilde olduğu gibi Amasya da da suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti Amasya İl Başkan Vekili Av. Tarık Sezen, AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Av. Galip Uzun ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı basın açıklamasını AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Galip Uzun yaptı.

Amasya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Galip Uzun yaptığı açıklamada "AK Parti Amasya İl Teşkilatını temsilen, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza Kanununun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" başlığını taşıyan 216'ncı maddesine istinaden, Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk.

Türkiye'nin 81 vilayetindeki AK Parti teşkilatları olarak biz de, yapılan bu saldırıları; demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz.

Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz." dedi.