Dominikli hırsızdan akılalmaz plan! Lastiğe vida koyup 1.2 milyon çaldı

Bahçelievler'de meydana gelen otodan hırsızlık olayı iddialara göre şöyle yaşandı. Dövizci yanında çalışan A.G. bankaya giderek 1. Milyon lira para çekti. Para dolu çantayı aracına koyup hareket ettiği sırada aracın sol arka tekerinin havasının hızla indiğini fark etti. Hemen en yakın lastikçiye gidip tamir ettirmeye başladı.





Araç lastik tamiri yapılırken bir kişi aracın yanına gelip kapısını açtı ve içerisinde tam 1 milyon 200 bin lira olan çantayı alıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti.



İncelenen kamera görüntülerinde şüphelinin A.G.'yi bankadan itibaren takibe aldığı ve aracının lastiği patlasın diye tekerin altına vida koyduğunu belirledi. Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan şüpheli Hans M.G.R. yılbaşı günü yakalanarak gözaltına alındı.



Şüpheli ile birlikte çalınan paralardan 98 bin 500 lira ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.