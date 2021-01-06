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Dominikli hırsızdan akılalmaz plan! Lastiğe vida koyup 1.2 milyon çaldı

’de dövizci çalışanı A.G.’nin bankadan 1.2 milyon lira para çektiğini gören vatandaşı Hans M.G.R. önce A.G.’nin aracının lastiklerinin altına vida koydu o lastik tamirine gidince arabadaki çantayı alıp kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli ile birlikte 98 bin 500 lira ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 6.1.2021 11:09 Son Güncelleme: 6.1.2021 11:33 ABONE OL
Dominikli hırsızdan akılalmaz plan! Lastiğe vida koyup 1.2 milyon çaldı

Bahçelievler'de meydana gelen otodan hırsızlık olayı iddialara göre şöyle yaşandı. Dövizci yanında çalışan A.G. bankaya giderek 1. Milyon lira para çekti. Para dolu çantayı aracına koyup hareket ettiği sırada aracın sol arka tekerinin havasının hızla indiğini fark etti. Hemen en yakın lastikçiye gidip tamir ettirmeye başladı.



Araç lastik tamiri yapılırken bir kişi aracın yanına gelip kapısını açtı ve içerisinde tam 1 milyon 200 bin lira olan çantayı alıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti.

İncelenen kamera görüntülerinde şüphelinin A.G.'yi bankadan itibaren takibe aldığı ve aracının lastiği patlasın diye tekerin altına vida koyduğunu belirledi. Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan şüpheli Hans M.G.R. yılbaşı günü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli ile birlikte çalınan paralardan 98 bin 500 lira ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Dominikli hırsızdan akılalmaz plan! Lastiğe vida koyup 1.2 milyon çaldı
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